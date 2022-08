Buchpräsentation | Klaus-Jürgen Bauer – Streckhöfe für Kinder

+1

Freitag, 2. September ab 18 Uhr

Ein Buch von Architekt Klaus-Jürgen Bauer mit Gisa, der Architekturgans ist der Auftakt zu einer neuen Kinderbuchreihe des Kinder- und Jugendbuchverlags wortweit (Wien/ Burgenland, Verlagsinhaberin: Architektin Kristina Macherhammer) über Architektur für Kinder und Jugendliche.

Architekturgeschichte erleben! Zeitreise zu den Straßendörfern an der Donau



Sie sind kaum 5 Meter breit und 100 Meter lang – die alten Bauernhöfe, die sich entlang der Donau in Österreich befinden. Doch warum wurden diese Häuser so superschmal und extralang gebaut? Warum haben sie so breite Toreinfahrten? Und wie haben die Menschen dort früher gelebt und gearbeitet?

Graugans Gisa ist wegen ihrer vielen Flüge über Häuser, Dörfer und Städte zu einer echten Expertin für Baukunst geworden. In diesem Sachbuch nimmt sie Klein und Groß mit in die faszinierende Welt der alten Streckhöfe.



CAFE DRECHSLER BAND + LAUREEN DREXLER

Im Anschluss an die Buchpräsentation – ab ca. 19:00 Uhr – zeigt der ARCHITEKTUR RAUMBURGENLAND in der Fanny-Elßler-Gasse eine Tanzperformance der burgenländischen Tänzerin Laureen Drexler. Begleitet wird Laureen Drexler von der Café Drechsler Band aus Wien.



Ort: Architekturgalerie RAUMBURGENLAND contemporary

Fanny-Elßler-Gasse 4, Eisenstadt

Zeit: Freitag, 2. September 2022, 18:00 – 20:00 Uhr