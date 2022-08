Sommermarkt auf Burg Forchtenstein feat. Hakuma

+1

Am Freitag, 26. August 2022 bieten von 15 bis 22 Uhr regionale Obst- und Gemüseproduzenten, Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen ihre Produkte beim Sommermarkt zum Verkauf an. Das burgenländische Unternehmen HAKUMA ist Kooperationspartner des Sommermarktes.

Insgesamt 26 Austeller öffnen auf der Oberen Bastei ihre Stände und präsentieren eine Vielfalt an regionalen Köstlichkeiten sowie Kunsthandwerk. Von Brot, Straußeneiern, Kaffee über Edelsteinketten und Holzspielwaren bis hin zu selbstgemachten Marmeladen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Sommerliche Vibes in historischem Ambiente

Bei einem gemütlichen Nachmittag am Burggelände dürfen köstliche HAKUMA Cocktails und musikalische Untermalung nicht fehlen. Markus Jokesz von MJ Events sorgt für das leibliche Wohl während des Marktes.



Sobald die letzten Sonnenstrahlen hinter dem Wulkatal verschwinden und die Nacht hereinbricht, können sich Musikliebhaber auf ein Special freuen. Ab 21 Uhr findet Tempo Variabel in den Festkellern der Burg statt. Sommermarkt Besucher bekommen einen Rabatt auf den Eintritt zur stimmungsvollen Partynacht.



Genießen Sie einen angenehmen Sommertag mit einzigartigem Flair auf Burg Forchtenstein und dazu gastronomische Schmankerl und kunsthandwerkliche Besonderheiten aus der Region. Der nächste Sommermarkt „Bauernmarkt“ mit regionalen Lebensmittelanbietern findet am 17. September 2022 von 9 bis 14 Uhr auf der Burg Forchtenstein statt.



Weitere Informationen zu Burg Forchtenstein finden Sie hier: www.esterhazy.at/burg-forchtenstein