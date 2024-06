+1

Die letzten Vorbereitungen für das große Partywochenende laufen. In der Fußgängerzone werden die Getränkestände, Foodtrucks sowie die drei Bühnen bereits aufgestellt. Auch über 30 Unternehmer stimmen mit ihren Auslagen bereits auf ein Wochenende in Weiß ein. Die Fußgängerzone verwandelt sich am Freitag und Samstag, dem 7. und 8. Juni 2024, in eine einzige Partyzone. Das Konzept ist so einzigartig wie faszinierend: Das legendäre Stadtfest erstrahlt neu in Weiß und wird kombiniert mit Clubbings vom Schloss bis zum James Dean und zurück ins Hotel Galantha. Denn zum Stadtfest und der Livemusik auf der Hauptstraße gibt es parallel dazu auf elf Dancefloors noch Clubbings mit vielen Stars der DJ-Szene. Achtung: Für die Clubbings benötigen Gäste ein Ticket für und es herrscht „strictly White“. Die Fuzo ist kostenfrei und hier wird der Dresscode nicht ganz so ernst genommen.

„Eisenstadt in Weiß“ verbindet Shopping und eine Partymeile in der malerischen Altstadt mit der leuchtenden Clubbings-Szene. Noch vor dem offiziellen Start der Livemusik präsentieren die Innenstadtbetriebe um 16 Uhr bei einer Modenschau ihre Kollektionen. Schon seit Tagen zeigen sich die Auslagen ganz in Weiß. Danach kann bei der langen Einkaufsnacht bis 21 Uhr geshoppt werden.

Abends verwandelt sich die Hauptstraße mit drei pulsierenden Bühnen zur Festmeile. Bei freiem Eintritt ziehen Livebands mit ihren mitreißenden Klängen und energiegeladenen Performances die Menge in ihren Bann. Von Austropop über Rock bis zu lateinamerikanischen Klängen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Im Bereich der Bühnen verwöhnen die ansässige Gastronomie mit Ihren Gastgärten, Gastronomie-Stände und Foodtrucks die Besucher*innen auch kulinarisch.

Das Programm in der Fußgängerzone

Eröffnet werden beide Abende von BATALA Austria. Mit mitreißenden Rhythmen und bekannten brasilianischen Liedern begeistern sie mit ihrer Banda-Show die Zuhörer und garantieren ausgelassene Tanzstimmung. Für gute Energie auf den Trommeln sorgt eine Gruppe von tollen Musiker*innen. Die Bühne am Hauptplatz verspricht Sommer- & Party-Feeling pur. Ab 18 Uhr treten professionelle Musiker*innen mit herausragenden Stimmen auf und versetzen das Publikum mit einer mitreißenden Show in Partystimmung. Es wird eine Zeitreise durch die Jahrzehnte – egal ob Rock, Pop, Funk oder Soul.

Die Bühne in der oberen Fußgängerzone widmet sich verschiedenen Genres, freuen Sie sich auf Summerfeeling und ein stimmungsvolles Einläuten der warmen Jahreszeit mit mitreißenden Melodien und Grooves auf der oberen Musikbühne.

Die Stage in der unteren Fußgängerzone ist an beiden Tagen dem Musikstil der lateinamerikanischen Musik verschrieben. Die Künstler:Innen unterhalten das Publikum mit Bossa Nova, Salsa, Merengue, Bachata und einem Mix der besten lateinamerikanischen Hits aller Zeiten und werden mit ihren karibischen Rhythmen zum Tanzen einladen. Hier wird auch mit Lounge Möbeln eine chillige Atmosphäre geschaffen, damit sich die Besucher*Innen wohl fühlen.

Im Schloss-Quartier sorgt die „Friday Night Ö3 Disco“ im Innenhof des Schloss Esterházy für gute Laune. Im Henrici und in der Selektion Burgenland ist ebenfalls DJ-Partystimmung angesagt. Der Samstag verspricht aber auch eine unvergessliche Clubbing-Nacht in Eisenstadt. Ein Ticket bietet den Zugang zu unglaublichen elf Dance-Floors. Besonders stimmungsvoll werden die Clubbing-Gäste in den prunkvollen Räumlichkeiten des Schloss Esterházy tanzen, die zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt für einen derartigen Anlass geöffnet werden – ein einzigartiges Clubbing-Erlebnis ist garantiert. Zahlreiche DJs auf bis zu elf Floors sorgen für unvergleichlichen Sound bei den Clubbings! Giulia Siegel konnte als Headliner gewonnen werden. Viele nationale und internationale Acts machen gemeinsam mit den Gästen die Nacht zum Tag. Infos und Tickets unter www.eisenstadt-in-weiss.at