„Wesensverwandschaft“- Kammerkonzert mit Violoncello und Akkordeon am 8. Juni in Eberau

Die beiden Musiker Ariel Vei Atanasovski( Violoncello) und Jacob Niller (Akkordeon) stellen in ihrem Konzertabend am 8. Juni der Musik von Johann Sebastian Bach jene von Sofia Giubadulina gegenüber. Die russischstämmige Giubadulina(1931- ) lebt seit 1992 in Deutschland und zählt zu den wichtigsten Komponist:innen der Gegenwart. Inspiriert durch ihr Vorbild Bach bezeichnet sie sich selbst als Wesensverwandte des deutschen Musikgiganten des 18.Jahrhunderts.

Dieses außergewöhnliche Konzert beginnt um 19:30 Uhr im Kulturforum in Eberau.

Karten gibt es, wie immer -bei verbindlicher Reservierung- im Vorverkauf(18 Euro) unter office@ kufos.at oder Tel. 0664 46 43 238. Preis an der Abendkasse: 20 Euro