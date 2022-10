Jugendschreibwerkstatt

+1

mit Theodora Bauer

Für Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, die gerne ihr Schreiben weiterentwickeln wollen.



Fr 07. Oktober 2022, 16.00 Uhr

Literaturhaus Mattersburg

Anmeldung erforderlich

Unser Schreibworkshop für Jugendliche startet wieder in den Herbst:

Mit der burgenländischen Autorin Theodora Bauer, die selbst viele Erfahrungen in Jugendschreibwerkstätten sammelte und zwei erfolgreiche Romane veröffentlicht hat, können Jugendliche ihr Schreibtalent weiterentwickeln. Sie erfahren Grundlegendes über Schreibprozesse und das Handwerk des Schreibens, sie feilen an ihren literarischen Texten und lernen Gleichgesinnte kennen.



Was muss eine gute Geschichte haben, wie beginnt man sie, damit sie Interesse weckt, was ist ihr Kern, wo liegt der richtige Zeitpunkt, einen Text zu beenden? Theodora Bauer diskutiert mit den Teilnehmer:innen über Gesichtspunkte, die wichtig sind, damit Geschichten lustig, traurig, spannend, abgründig, merkwürdig, in jedem Fall gut sind. Natürlich wird in den Workshops mit Theodora Bauer üblicherweise viel geschrieben, gelesen und geplaudert.

Anmeldung erforderlich unter:

andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at