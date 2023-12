KATHARINA STEMBERGER IN „PETER UND DER WOLF“

+1

Am 09. und 10. Dezember 2023 erwarten die Gäste ein unvergessliches musikalisches Erlebnis in Raiding. Aufgrund einer kurzfristigen Absage von Max Müller wird die renommierte österreichische Schauspielerin Katharina Stemberger bei der diesjährigen Aufführung von „Peter und der Wolf“ in die Rolle der Erzählerin schlüpfen.

Katharina Stemberger & ein Ensemble unter der musikalischen Leitung von Verena Stourzh erwarten Sie dieses Jahr mit einer zauberhaften Darbietung von Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“.



Auch nach über 85 Jahren seit seiner Entstehung hat Prokofjews Musikmärchen nichts von seiner Popularität eingebüßt und gehört nach wie vor zu den weltweit meistgespieltesten Kompositionen der klassischen Musik. Ursprünglich in Auftrag gegeben und komponiert, um Kinder auf spannende Art und Weise mit den Instrumenten des Orchesters vertraut zu machen, ist das Werk darüber hinaus eines der exemplarischsten Beispiele für Programmmusik.



Diese musikalische Erzählung, voller Charakter und Charme, ist ein Genuss für jede Altersklasse und verspricht, die Herzen Ihrer ganzen Familie höher schlagen zu lassen.

