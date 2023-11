Stimmungsvolles Adventprogramm in den Kulturzentren

+1

Das Dezemberprogramm der Kulturzentren verspricht eine stimmungsvolle Einstimmung auf Weihnachten. Liz Howards besinnliches Gospel-Adventkonzert beschert den Gästen einen Abend voller Emotionen. Chris Lohner hingegen nimmt das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch die Höhen und Tiefen der Weihnachtszeit – und Roland Düringer gewährt uns in der oft hektischen Adventszeit einen einzigartigen Regenerationsabend 2.0.

KONZERT / LITERATUR:

Ein Abend voller Emotionen und berührender Momente erwartet die Besucher des Gospel-Adventkonzerts mit der herausragenden Liz Howard und ihrer Band. Die ergreifenden Klänge und tiefgründigen Texte entführen die Zuschauer in Oberschützen und Mattersburg in eine Welt voller Spiritualität und Festlichkeit. Mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz und ihrer beeindruckenden stimmlichen Ausdruckskraft wird Howard das Publikum in den Bann ziehen und Vorfreude auf Weihnachten machen.



Chris Lohner präsentiert im KUZ Mattersburg mit viel Witz, Charme und einer Prise Ironie ihr weihnachtliches Programm „Schon wieder Weihnachten“ – eine humorvolle Reise durch die Weihnachtszeit. Monti Beton Mastermind ToniMatosic hat die passenden Weihnachtslieder zu den durchaus auch unartigen Geschichten.

KABARETT:

Roland Düringer gönnt dem Mattersburger Publikum in spannenden Zeiten einen Regenerationsabend 2.0 und erweckt Gschichtln vom Heiligen Abend in Favoriten oder Motorradrennen im Wienerwald mit neuem Leben.



Hawi D’Ehre hingegen ist der Live-Podcast von Paul Pizzera, Gabi Hiller & Philipp Hansa im KUZ Eisenstadt für Jedermann und jede Frau, der oder die gerne über das Leben nachdenkt und – hört.