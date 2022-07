Klaus Ludwig Kerstinger Spieglein, Spieglein…

+1

01. Juli – 18. September

Die Ausstellung „Spieglein, Spieglein…“ wurde gestern durch Mag.a Claudia Priber, Vorständin der Abteilung 7 für Bildung, Kultur und Wissenschaft, eröffnet. Der Künstler Klaus Ludwig Kerstinger und die KuratorInnen Mag.a Margit Fröhlich und Mag.a Theresia Gabriel erörterten die komplexe Symbolik und Ikonographie der Arbeit und welche Rolle die beiden Kinder des Künstlers in seiner Kunst spielen.

Ausstellungsleiterin Mag.ᵃ Theresia Gabriel, Aufsichtsratsvorsitzender Mag. Michael Gerbavsits, Kuratorin Mag.ᵃ Margit Fröhlich, Künstler Klaus Ludwig Kerstinger, Vorständin Abteilung 7 Mag.ᵃ Claudia Priber, GF Kultur-Betriebe Burgenland DI Barbara Weißeisen-Halwax

„Klaus Ludwig Kerstinger ist ein Kunstexport des Burgenlandes der Sonderklasse! Der gebürtige Burgenland-Kroate trägt die Vielfalt unseres Landes in sich und durch seine Kunst in die Welt hinaus. Mit seiner vielschichtigen Darstellung der Gegenwart setzt er uns einen Spiegel vors Gesicht, regt zur Reflexion an und bildet ein unvergängliches Dokument unserer Zeit.“, so Mag.a Claudia Priber über den Künstler und seine eindrucksvollen Werke.

Der aus Großwarasdorf stammende Künstler studierte an der Akademie für Bildende Kunst in Wien bei Friedensreich Hundertwasser und Hubert Schmalix. Der Künstler lebt und arbeitet in Oberösterreich, Wien und im Burgenland.

In seinen Werken geht es um die persönliche Weltsicht. Seine Arbeiten sind eine Reaktion auf die schnelllebige, oft nicht fassbare Gegenwart unserer Zeit, wie er selbst seine Kunst beschreibt. So werden laut ihm Realitäten entfremdet, neu codiert und Parallelwelten entstehen; Raum und Zeit verschieben sich.

„Ich bin Künstler – Kommunikator – Beobachter. Ich zeichne, male und forme mittels Objekten meine Lebenswelt. Wie ein Seismograph nähere ich mich meinen Träumen, Vorstellungen und Ideen. Ich erzähle: Meine Beobachtungen sind Geschichten aus der persönlichen Alltagswelt – gekoppelt mit dem Weltpolitischen – oft im Spannungsfeld zwischen der Welt von Erwachsenen und der Sicht der Kinder und deren Beziehung zur Welt. Das Thema Menschsein spielt in meiner Kunst eine wesentliche Rolle.“



Mit seinen ausdrucksstarken Kunstwerken, die in der Landesgalerie Burgenland zu sehen sind, beschreibt der Künstler zwischenmenschliche Gefühle, Sehnsüchte, Ängste und Träume; er platziert Widersprüchlichkeiten und Konflikte ganz bewusst. Immer wieder drapiert er Tiere und Symbole – zeichnet neue Bedeutungszusammenhänge. Ein Erinnerungsparcours, eine Zeitreise im ständigen Duell mit dem Heute wird arrangiert und mündet in „Spieglein, Spieglein…“ Mit seiner eindrucksvollen Kunst ist Klaus Ludwig Kerstinger österreichweit auf Ausstellungen präsent, international führten ihn seine Wege bislang nach Italien, Deutschland und Serbien.