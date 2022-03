Kulturgericht Interview mit Günter Schütter

+1

Schon von KQ32 gehört? Am 7. Mai eröffnet in Eisenstadt das Kulturquartier 32. Konzept und Idee stammen von Günter Schütter und Walter Hajek.

Kulturgericht hat mit Günter Schütter ein Interview geführt.

Hallo Günter! Was ist KQ32 und was dürfen wir uns davon erwarten?

KQ 32 ist eine Kulturinitiative die sich von ca. einem Jahr gegründet hat. KQ steht für Kulturquartier. Wir schaffen mitten in Eisenstadt einen Raum der Platz für Kultur bieten soll. Ziel des Projekts ist der Förderung der burgenländischen Kulturszene und das hinaustragen selbiger in die große weite Welt. Menschen sollen von der Umgebung und auch von Weit her sehen können, was hier geboten wird. Kultur kann auch belebend wirken. Vor allem für Raum der bis dato nicht bespielt wurde. In und um die Hofpassage wird dieses Projekt in Eisenstadt bestehen.

Du hast vor kurzem deine neue Webseite gelauncht und willst dich dem Kulturmanagement widmen. Was umfasst dein Angebot?

Ich möchte Kultur und Marketing näher zusammenbringen. Marken für Künstlerinnen und Künstler entwickeln und für selbige Dienstleistungen im Bereich des Kulturmanagements erbringen. Ausserdem entsteht eine Vertriebsplattform die sowohl analog als digital Werke und Produkte aus dem Kulturbereich anbieten wird. Mit einigen Partner kann ein umfassende Service für so ziemlich alle Bereiche der Kulturarbeit angeboten werden.

Welche Kulturinitiativen möchtest du in Zukunft unterstützen?

Natürlich vor allem die eigene. Durch bereits stattfindende Vernetzung wird es Platttformen in ganz Österreich geben mit denen ich zusammenarbeite. Eines der entwickelten Projekte beschäftigt sich mit kleineren Theatern. Ich will denen helfen das Publikum wieder in Säle zu bringen.

Wie sieht es in Zukunft mit deinen eigenen Kabarett-Projekten aus?

Nach 12 Jahren Ankündigung ist es am 13.10. 22 tatsächlich so weit. Mein erstes Soloprogramm wird in Wien uraufgeführt. Ich bin jetzt schon nervös. Freue mich aber irrsinnig darauf. In Summe wird es heuer noch ca. 10 Termine geben. Näheres dann in Kürze.

Was hat es mit herbst.wort.lieder auf sich?

Herbst.wort.lieder ist das kleinste Festival der Welt, dass immer im September in Pinkafeld stattfindet. Pandemie bedingt ist es jetzt zweimal ausgefallen. Die Ersatzveranstaltung für 2020 findet heuer im Mai statt. Das reguläre Festival 2022 im September. Infos gibt es auf www.schuetter.cc

Noch ein kleiner Hinweis: Liebe Freundinnen und Freunde, es ist unfassbar was da gerade in der Ukraine passiert und deshalb wollen wir helfen! Inspiriert von soviel Solidarität und Hilfsbereitschaft am Samstag, werde ich den mit meinem Freund Alf Peherstorfer produzierten Song für die Ukrainehilfe zur Verfügung stellen! Der gesamte Erlös geht in das Yes we care Projekt von Daniel Landau!

Den Link findet ihr hier:

https://ostseele.at/produkt/ghettoguenter-for-ukraine/

#YesWeCare #stopwar #liebe

#supportukrainian

Danke an die super OstSeele für den Support! Danke für euren Support!

Vielen Dank für das Gespräch!