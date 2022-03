Saisonstart und Osterprogramm auf der Burg Forchtenstein

+1

Die Burg Forchtenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Ausstellungen, Familienprogramme und saisonale Märkte wie der Ostermarkt bieten auch dieses Jahr wieder jede Menge Abwechslung. Saisonstart ist am 2. April!

Die Burg Forchtenstein, einer der ältesten Museumsstandorte in Europa, präsentiert sich auch heuer wieder mit einem großartigen Freizeitprogramm. Den Besucherinnen und Besuchern werden interessante Ausstellungen über die Vergangenheit der Fürstenfamilie und deren Waffengeschichte, Familienführungen und Kinderprogramme geboten. Mit dem Burg-Ticket können die Räumlichkeiten der Burg mit einer geführten Besichtigungstour oder im Alleingang individuell erkundet werden. Optional werden Audioguides angeboten. Die Führung dauert ca. eine Stunde.



„Es freut uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Jahresprogramm für Familien und geschichtsinteressierte Personen anbieten können. Hinter den dicken Burgmauern verbirgt sich die Jahrhunderte alte Geschichte der Familie Esterházy, welche wir mit unseren Ausstellungen aufarbeiten und im Rahmen von Führungen präsentieren“,so Castellan Herbert Zechmeister.



Osterprogramm

Zu Ostern ist auf der Burg Forchtenstein einiges los! Am 9. und 10. April findet auf dem festlich geschmückten Burgareal der Ostermarkt mit einem vielfältigen Produktangebot an Handwerkskunst und Lebensmitteln statt. Während Eltern durch den Ostermarkt schlendern, erwartet die Kinder ein umfangreiches Programm wie das Mitspiel-Musical „Das Waasen-Steffel“ oder die Oster-Bastelstube.

Auch Familienführungen mit einer Entdeckungstour durch die Burg Forchtenstein in Deutsch oder Ungarisch werden angeboten. Im Anschluss an die Führung heißt es für die Gäste „Auf die Plätze, Ostereier-Suche los“. Alle Besucherinnen und Besucher sind dazu herzlich eingeladen.



Tipp für die Osterferien: „Drachen, Einhorn, Osterhase“ – eine Oster-Entdeckungstour für die ganze Familie inklusive der Gestaltung von kunterbunten Ostergeschenken.



Das Jahresprogramm, Tickets und die Öffnungszeiten der Burg Forchtenstein können Sie unter www.esterhazy.at/burg-forchtenstein nachlesen.