Literaturhaus Mattersburg Vorschau

DI, 7. März, 19:00 Uhr – Literaturhaus Mattersburg

Nadine Sayegh „Orangen aus Jaffa“

Eine Kindheit in Palästina 1948



DO, 23. März, 19:00 Uhr – Haus der Begegnung, Eisenstadt

Ann Cotten „Die Anleitungen der Vorfahren“

Mit Sprachkunst über Grenzen gehen



DO, 13. April, 19:00 Uhr – Literaturhaus im Wohnzimmer (online)

Heike Geißler „Liegen“

Eine Frau liegt. Eine spielerische Betrachtung unserer Gegenwart.



MI, 19. April, 19:00 Uhr – Literaturhaus Mattersburg

Biografien intersexueller Sportler:innen der 1930er Jahre



DO, 25. Mai, 19:00 Uhr – Literaturhaus im Wohnzimmer (online)

Birgit Schneider „Der Anfang einer neuen Welt: Wie wir uns den Klimawandel erzählen, ohne zu verstummen“

Schwerpunkt Klima erzählen



DI, 6. Juni, 18:00 Uhr – Schlosspark Eisenstadt

Gehen und Erzählen: Katharina Köller liest aus „Die große Hitze“

von Jörg Mauthe

Schwerpunkt Klima erzählen

FR, 23. Juni – Literaturhaus Mattersburg

50 Jahre GAV | 100 Jahre PEN

Lesungen und Musik



DI, 29. August, 19:00 Uhr – Literaturhaus Mattersburg

Theatergruppe SPIGL „Gift & Zauber“

Sommertheater