Griechische Insel im Burgenland gesichtet

+1

Take a Chance on Mörbisch. Die Seefestspiele laden im Sommer 2023 von 13. Juli bis 19. August zum Musical-Welthit MAMMA MIA! auf die Seebühne. Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil und Generalintendant Alfons Haider präsentierten erstmals die Hauptdarstellerinnen der einzigartigen Produktion und das Urlaubsflair vermittelnde Bühnenbild von Walter Vogelweider. Weiters gaben sie bekannt, dass neben bereits drei anberaumten Zusatzvorstellungen (26., und 30. Juli, 9. August) auf Grund der großen Nachfrage ab sofort noch drei weitere Termine (14., 16. und 17. August) in den Verkauf gehen. Die schwungvolle Bühnenshow mit 20 Welthits der schwedischen Kultband ABBA garantiert ein burgenländisches Sommermärchen in griechischem Ambiente.



Wahrscheinlich gibt es kein anderes Musical, das dermaßen gute Laune und fröhliche Stimmung wie MAMMA MIA! versprüht. Das Zusammenspiel aus romantisch-komödiantischer Liebesgeschichte, typisch griechischer Lebensfreude und Musik, die scheinbar die ganze Welt im Blut hat, ist zur Ikone sommerlicher Leichtigkeit geworden. Dazu passiert 2023 im Burgenland etwas bisher Einzigartiges: der Musical-Welthit der schwedischen Kult-Band ABBA wird erstmals auf Europas größter Seebühne aufgeführt. MAMMA MIA! erfährt also Premiere an einem Ort, der für diese Produktion wie geschaffen scheint.



Die Vorfreude auf das Großereignis war während der Präsentation im Wiener Hotel Marriott auch bei Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil deutlich zu spüren: „Man kann jetzt schon sagen, dass MAMMA MIA! ein Riesenhit des österreichischen Festspielsommers wird. Die Verkaufszahlen sind rekordverdächtig, der burgenländische Tourismus und die Region profitieren von der Wertschöpfung, die dieses Musical mit sich bringt. Die Stückauswahl war eine Punktlandung für Mörbisch, denn der Inhalt der Produktion in Kombination mit dem See, dem burgenländischen Lebensgefühl und unserer Vielfalt ist einfach genial. Ein Abend auf der Seebühne wird sich in der Ferienzeit wie ein Kurzurlaub auf einer griechischen Insel anfühlen, davon bin ich überzeugt. Der positive Spirit von MAMMA MIA! ist auch im ganzen Team zu spüren – von der Organisation über die Produktion bis hin zum Kartenverkauf. Ich freue mich auf den Premierenabend.“



Erstmals wurden auch die Hauptdarstellerinnen im Rahmen des Pressetermins vorgestellt. Diesen Part übernahm Generalintendant Alfons Haider: „Ein besonderes Stück wie MAMMA MIA! erfordert natürlich auch eine würdige Besetzung. Deshalb bin ich mit unserem mit Bedacht gewählten Cast sehr glücklich: Bettina Mönch ist zum ersten Mal in Mörbisch zu sehen und wird in die Rolle der Donna schlüpfen. Ines Hengl-Pirker gibt die Tanja und „unsere“ Anna aus dem letzten Jahr, Milica Jovanovic, wird heuer Rosie sein. Mit Dominik Hees, Lukas Perman, Anna Rosa Döller, Thimoteus Hollweg und weiteren Stars werden wir die Seebühne rocken! Ich kann es nicht oft genug wiederholen: Wer MAMMA MIA! heuer in Mörbisch erleben möchte, muss sich rasch um Karten kümmern! Wir haben neben bereits drei anberaumten Zusatzvorstellungen mit heute drei weitere am 14., 16. und 17. August für den Verkauf freigegeben. Langsam wird es mit den Tickets wirklich knapp, die derzeitige Auslastung liegt bei 97,5 Prozent.“ Für das Bühnenbild zeichnet 2023 einmal mehr Walter Vogelweider verantwortlich. Er zaubert für MAMMIA MIA! das unvergleichliche Ambiente einer kleinen griechischen Insel samt Hafen und Strandbar auf die Seebühne. Seinen gestalterischen Zugang erklärt er so: „Das Bühnenbild bedient die typisch Idyllische Architektur der griechischen Insel Santorin. Ich möchte diese Welt mit ihren weiß gekalkten Hauswänden und den typisch blauen Farben von Türen und Fensterläden in Mörbisch zum Leben erwecken. Die beiden Farben sind, solange es Tageslicht gibt, bestimmend. Mit Anbruch der Dunkelheit beginnt dann das Showlicht immer mehr zu greifen, und die Szenen und Musiknummern werden bunter und farbenfroher. Und nach der Pause wartet eine im wahrsten Sinne des Wortes riesige Überraschung auf das Publikum. Ich bin sicher, dass sogar gelernte Mamma-Mia-BesucherInnen dieses Stück noch nie so gesehen haben.“



Als Regisseur arbeitet Andreas Gergen an MAMMA MIA!. So denkt er über die bevorstehende Produktion: „Als Regisseur verstehe ich mich als Geschichtenerzähler. MAMMA MIA! hat eine großartige Story mit allen Elementen, die ein gutes Musical benötigt: Komik, gleich mehrere Liebesgeschichten in unterschiedlichen Generationen und große Gefühle. Ich freue mich auf die großartige ABBA-Musik, die jetzt schon so gute Laune bei den Vorbereitungen macht. Es wird ein großes buntes Party-Spektakel, das den Alltag für ein paar Stunden vergessen lässt.“



Zum Stück

Das Musical MAMMA MIA! erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Donna und ihrer 22-jährigen Tochter Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit das Geheimnis um ihren Vater lüften möchte. Themen wie Liebe, Freundschaft und Familie, Träume und Sehnsucht werden mit den unvergesslichen Welthits von ABBA zu einer mitreißenden Bühnenshow mit viel Humor verwoben. Bereits über 60 Millionen Menschen hat MAMMA MIA! seit seiner Uraufführung 1999 weltweit begeistert.

MAMMA MIA!

Von 13. Juli bis 19. August 2023

Premiere: 13. Juli 2023

Zusatzvorstellungen: 26. Juli, 30. Juli, 9., 14., 16., 17. August 2023, weitere Termine möglich.

Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at