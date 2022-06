AUSTROPOP, SWINGING JAZZ und WILDE LIEBESGESCHICHTEN

+1

Quer durch alle Genres spannt sich das zeitgenössische Musikprogramm der diesjährigen Sommer Rhapsodie im Garten (11. Juli bis 10. August). Ob unplugged und ohne Filter mit dem Trio Café Drechsler, ob klassisch mit dem Austropop-Tribute von Katharina Straßer oder herz- und schmerzlich mit Timna Brauer: Wir wünschen viel Vergnügen!

Katharina Straßer & Band, die Wiener Comedian Harmonists und die Cover Girls bei der SOMMER RHAPSODIE 2022

Mit ihrem Mix aus Jazz, Hip-Hop und anderen Club-Music-Stilen, unplugged und ohne Filter, ist das Trio Café Drechsler schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Die fünf Musikanten von Alpkan wiederum spielen Volksmusik von irgendwo zwischen Alpen und Balkan, wenn sie mit Trompete, Tuba, Posaune, Gitarre und Schlagzeug traditionelle Musik aus Österreich und Südosteuropa mit Einflüssen aus Wienerlied und Jazz mischen. (MI, 13. Juli, 19.30 Uhr)

Wo waren Sie, als Sie zum ersten Mal »I am from Austria« gehört haben? Zu welchem Lied haben Sie am Schikurs geschmust? Die große Volksschauspielerin Katharina Straßer und ihre Band laden bei der schrägen Tribute-Show »Keine Angst!« dazu ein, sie auf einer ganz persönlichen und humorvollen Zeitreise durch die Geschichte des Austropop von 1970 bis heute zu begleiten. (MI, 20. Juli, 19.30 Uhr)

Die Wiener Comedian Harmonists singen, swingen, unterhalten: Die fünf Herren des Staatsopernchors und ihr Pianist entführen mit ihrem Programm »What a wonderful world« in die glitzernde Welt des Varietés und lassen die originalen Comedian Harmonists wieder lebendig werden. Von »Veronika, der Lenz ist da« bis zu Cole Porter, von »Ali Baba« bis zu Giacomo Puccini — und dazu gibt es einen sommerlichen Brunch der Hofkellerei. (SO, 24. Juli, 11.00 Uhr — mit Brunch!)

Zur Zeitreise laden auch die Cover Girls ein: Glamour, Glitzer, Pailletten und jede Menge Charme — mit raffinierten Arrangements und Eigenkompositionen im Gepäck bringen die vier Musiker:innen bei »High Society« elegant die nostalgische Welt der Goldenen Ära des Swinging Jazz auf die Bühne. (MI, 3. August, 19.30 Uhr)

Marina & The Kats klingen stark und eigenwillig und nennen ihre Musik selbstbewusst Indie-Swing. Auf Tour meist laut unterwegs, gibt es bei »Chamber Quartett« Platz für die leisen Töne: Das eigens arrangierte Programm für Band und Kammermusik-Quartett beleuchtet ausgewählte Songs der bisherigen vier Alben von einer ganz neuen Seite, ganz im Sinne von »Quiet is the new loud« — und dazu gibt es einen sommerlichen Brunch der Hofkellerei. (SO, 7. August, 11.00 Uhr — mit Brunch!)

Bei »Minnesang & Drang« verschreibt sich Timna Brauer ganz der Bardenkunst. Sie erfindet und vertont wildeste Liebesgeschichten, interpretiert Lieder von Kurt Weill, Georg Kreisler und glühende Schmachtfetzen von Zarah Leander. Mit dabei — das Vienna Tango Quintet. Poetischer Ohrenschmaus mit viel Herz und Scherz. (MI, 10. August, 19.30 Uhr)



