HOLD THE LINE – “Best of 20 Jahre Ö3-Callboy” OPEN AIR

Die Sommer-OPEN-AIR-Tour ist da! GERNOT KULIS rockt mit seiner Erfolgsshow „HOLD THE LINE – “Best of 20 Jahre Ö3-Callboy” die Freiluftbühnen des Landes. Seine erste und wohl bekannteste Radio-Rubrik aus dem Ö3-Wecker gibt es seit letztem Jahr als Bühnen-Show und begeistert das Publikum österreichweit.

Neben Live-Anrufen, Hintergrundgeschichten und Highlights aus 20 Jahren Ö3-Callboy wird viel Persönliches preis gegeben: „Eigentlich bin ich ein Geschichtenerzähler, der hautnah die Inspiration sucht. Wenn mir etwas Schräges auffällt, dann gehe ich nicht daran vorbei, sondern mache etwas daraus,“ so der Comedian. Auch werden Geheimnisse gelüftet, welche Promis haben ihren Anruf nicht senden lassen oder wie oft hat Gernot Kulis schon zum Telefon gegriffen: “1500 geglückte Anrufe sind auf Sendung gegangen, dafür waren rund 15.000 Telefonate nötig“.



Die OPEN AIR Live-Show jetzt auf den schönsten Sommerbühnen erleben!

17. Juni – Wien, Praterbühne

18. Juni – Tulln, Donaubühne

30. Juni – Baden, Kurpark

01. Juli – Wieselburg, NV-Forum Halle3 (indoor)

14. Juli – Wien, Praterbühne

16. Juli – Klagenfurt, Schleppe Arena

23. Juli – Waidhofen/Thaya – Stadtpark

26. Juli – Steyr, Schlossgraben

28. Juli – Wien, Theater im Park

29. Juli – Graz, Kasematten

02. August – Wien, Palais Liechtenstein

12. August – Finkenstein, Burgarena

18. August – Wiesen, Festivalgelände

19. August – Wien, Praterbühne

Tickets und Info auf www.gernotkulis.at

Bei der Callboy-Show wird erstmals auch live auf der Bühne telefoniert. „Die Herausforderung für mich bei dieser Show ist es, bei den Live-Anrufen nicht selbst los zu lachen. Im Studio kann man das Mikrofon weg schalten, bei live geht das nicht. Wenn dann jemand im Publikum aus den ersten Reihen lacht, ist es meist um mich geschehen,“ so Gernot Kulis.

Über Gernot Kulis



Er ist einer der beliebtesten Comedians in Österreich: seit Jahren unterhält und überrascht uns Gernot Kulis mit seiner Stand-Up-Comedy. Sein erstes Solo-Programm „Kulisionen“ (2011 bis März 2017) brach alle Besucher-Rekorde, sein zweites Solo mit dem Titel „Herkulis“ wurde im Oktober 2017 gestartet. Publikumserfolge feierte der gebürtige Kärntner auch mit der Kabarett-Gruppe „Comedy Hirten“ und den zwei Programmen „Mörderisch“ und „Ferngestört“. Neben der Bühne ist Gernot Kulis bekannt für seinen satirischen Wochenrückblick jeden Freitag im Ö3-Wecker und seine legendären Ö3-Callboy-Anrufen. Während der Corona-Pandemie hat er das Land mit seinem „Bundesministerium für Irreres“ und den Parodien „Karl Schmähhammer“ oder „Heinz Spassmann“ unterhalten und Millionen Views auf Social Media erzielt.

Seine Erfolge:

Gold für „Was is‘ mit du?“ (2002), Amadeus Award 2003 in der Kategorie „Beste Single des Jahres“, Gold für Ö3-Callboy CD 4,5 und 7, Österreichischer Radiopreis in der Kategorie „Beste Comedy“ (2015), Ö-Ticket Award (2016) für über 200.000 verkaufte Tickets für das Live-Programm „Kulisionen“, 2022 der Kabarett- und Kleinkunstpreis „Ybbser Spaßvogel“ .