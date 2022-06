The Rolling Stones | Special Guest: BILDERBUCH | 15.7.22 Wien

THE ROLLING STONES kündigen heute ihren Special Guest an, der das Konzert in Wien auf ihrer brandneuen ‚SIXTY‘ Tour eröffnen wird. Die ‚SIXTY‘ Tour von The Rolling Stones zelebriert das 60-jährige Jubiläum der Band und startete am 1. Juni 2022 in Madrid, Spanien und führt die Band diesen Sommer weiter nach Deutschland, Großbritannien, in die Niederlande, in die Schweiz, nach Italien, Belgien, Österreich, Frankreich und Schweden.



BILDERBUCH ist eine österreichische Band, die 2005 in Oberösterreich gegründet wurde und seit 2008 in Wien lebt. Ihre Musik zeigt Einflüsse von unterschiedlichen Genres, wie zum Beispiel Indie-Rock, Art-Pop und Hip-Hop. Bilderbuch ist eine der erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum und haben bisher 7 Alben veröffentlicht, 2 Open-Air-Konzerte mit rund 30.000 Besucher*innen vor dem atemberaubenden Schloss Schönbrunn in Wien gespielt und im Jahr 2021 waren sie zum ersten Mal auf Tour in den USA. Jetzt ist es Zeit für Bilderbuchs nächsten großen Meilenstein: Special Guest für The Rolling Stones.



Somit reiht sich die österreichische Band neben AC/DC, Florence and The Machine, Bryan Adams und vielen weiteren Größen der Musikwelt in die renommierte Liste an Bands ein, die für The Rolling Stones als Special Guest auftreten durften.