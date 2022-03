KUB 2021.04: Dora Budor – Continent

+1

Eröffnung am Freitag, 18. März, 17 bis 20 Uhr, Kunsthaus Bregenz

Mit ihrer Ausstellung Continent löst Dora Budor eine Irritation im Zumthor-Bau aus. Sie untersucht den physischen Baukörper mit einer Reihe von Interventionen, wobei sie Abläufe in den Blickpunkt rückt, die normalerweise im Verborgenen geschehen. Sie verschiebt externe Strukturen ins Innere und erzeugt Resonanzen im Unsichtbaren. Für ihre Arbeit in Bregenz nutzt sie Materialien und Systeme, die am Ausstellungsort vorhanden sind ‒ vom Kollektorgang, der um das Fundament des Gebäudes läuft, über das Belüftungssystem in den Betonwänden bis hin zu Abfall-produkten aus der KUB Café Bar und den Büros.

Die KUB Ausstellung Dora Budor – Continent wird am Freitag, den 18. März 2022, von 17 bis 20 Uhr eröffnet und ist bis zum 26. Juni 2022 zu sehen.

Wir laden Sie und Ihre Freund*innen herzlich zu den Veranstaltungen am Eröffnungswochenende im Kunsthaus Bregenz ein:



Erweiterte Eröffnung: Dora Budor – Continent

Freitag, 18. März, 17 – 20 Uhr

An Infopoints im ganzen Haus finden durchgehend kostenfreie Kurzeinführungen statt.



Künstleringespräch mit Dora Budor

Samstag, 19. März, 11 Uhr

Dora Budor im Gespräch mit KUB Direktor Thomas D. Trummer – eine einzigartige Möglichkeit, die Künstlerin persönlich zu erleben. Beitrag: € 6 zzgl. Eintritt



Führung durch die Ausstellung

Samstag, 19. März, 14 Uhr, und Sonntag, 20. März, 16 Uhr

Beitrag: € 6 zzgl. Eintritt



Kinderkunst

Samstag, 19. März, 10 – 12 Uhr

Führung durch die Ausstellung und Workshop im KUB Atelier für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Bitte um Anmeldung, Beitrag: € 5,50



Familienführung und Workshop

Sonntag, 20. März, 14 – 16 Uhr

Beitrag: 1 Erwachsener mit Kind/ern:

€ 15, 2 Erwachsene mit Kind/ern: € 25



Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag 10 – 18 Uhr

Donnerstag 10 – 20 Uhr

Freier Eintritt jeden ersten Freitag im Monat



KUB 2022.01

Dora Budor

Continent

19 | 03 – 26 | 06 | 2022



KUB Billboards

Dora Budor

Dog Days (Hundstage)

19 | 03 – 26 | 06 | 2022



