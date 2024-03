Themse trifft Neusiedler See: Bei den Seefestspielen Mörbisch entführt der Musical-Klassiker „My Fair Lady” 2024 ins pulsierende London

+1

Genau vier Monate vor der Premiere auf Europas größter Seebühne gewährte Intendant Alfons Haider im Vienna Marriott Hotel erste Einblicke auf die heurige Produktion und präsentierte neben dem Bühnenbild auch die Ergebnisse einer aussagekräftigen Marktforschung.



Intendant Alfons Haider setzt mit der „Lady“ auf einen Publikumsmagneten: „Das Musical „My Fair Lady“ ist eine Sternstunde des Musiktheaters, längst ein Klassiker und im Repertoire der Spielpläne nicht mehr wegzudenken. Allerdings bringen wir eine modernisierte Version, in der beispielsweise Eliza wie ein Punk aussieht und kaum ihr Handy aus der Hand gibt. Doch die Überarbeitung ins Heute ist sanft, der Zeitsprung wird nicht zu spüren sein und die Handlung bleibt unangetastet.“

Professor Higgins (Musicalstar Mark Seibert) trifft in der U‐Bahn auf die störrische Außenseiterin Eliza (Anna Rosa Döller, rockte die Bühne 2023 bei „Mamma Mia!“) und macht es sich zur Aufgabe, sie in eine feine Dame zu verwandeln und ihr gesamtes Leben zu verändern. Welthits wie „Es grünt so grün“, „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ und „In der Straße, mein Schatz, wo du lebst“ werden dabei das Publikum begeistern. Die Rolle der Mrs. Higgins wird Sängerin, Schauspielerin und Musikmanagerin Marika Lichter übernehmen, Kabarettist und Schauspieler Herbert Steinböck wird als Alfred Doolittle zu sehen sein.

Regisseur und Choreograph Simon Eichenberger: „Es ist mir eine Freude, diesem Stück neues Leben einzuhauchen: Große Tanznummern inmitten von London, mit all den weltberühmten Hits von Lerner & Loewe, gepaart mit kammerspielartigen Szenen. Ich sehe meine Aufgabe darin zu überraschen und trotzdem voll und ganz dem Stück treu zu bleiben! Seit der Uraufführung von „My Fair Lady“ 1956 hat sich in den sozialen Dimensionen der Geschlechter und durch die wachsende Digitalisierung viel getan – und vor allem auch in der Sprache. Der literarische Stoff von George Bernard Shaws „Pygmalion“ bleibt dennoch aktuell und ist zeitlos.“

Walter Vogelweider hat dafür ein grandioses Bühnenbild entworfen, das die ZuschauerInnen ins hypermoderne, pulsierende London von Heute und gleichzeitig in die Stadt, wie sie vor 150 Jahren war, entführt. Die Szenerie wird von einem 25 Meter hohen Big Ben, dem Wahrzeichen Londons, überragt – der Grazer verlegt die Themse in diesem Jahr eindrucksvoll an den Neusiedler See.

Vergangenes Jahr beauftragten die Seefestspiele Mörbisch das Unternehmen marketmind mit einer Marktforschung zum Thema Gesamterlebnis Mörbisch. Das Ergebnis der Befragungen, die im November und Dezember 2023 durchgeführt wurden, spricht eine deutliche Sprache über die sich auch Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil freut: „Die Marktforschung beweist schwarz auf weiß die Einzigartigkeit der Seefestspiele und verdeutlicht die großartige Arbeit, die von Alfons Haider, Dietmar Posteiner und dem ganzen Team geleistet wird. Mörbisch hat sich zum Publikumsmagneten entwickelt und ist endgültig beim Musical angekommen.“

Laut den Erkenntnissen von marketmind, die im Rahmen der Pressekonferenz von Geschäftsführerin Dr. Verena Priemer präsentiert wurden, spielen beim „Mörbisch‐Erlebnis“ das Bühnenbild, das Ambiente am Neusiedler See und die KünstlerInnen die Hauptrollen. Das besondere „Seefestspiele Mörbisch‐Feeling“ wirkt bei Operette und Musical gleichermaßen: Man erlebt ein berauschendes Fest für alle Sinne mit begeisternden Kulissen und Kostümen und einer künstlerischen Darstellung auf höchstem Niveau. Die Magie des Ortes und der See vermitteln dabei ein Gefühl wohltuender Entschleunigung.

Weitere Ergebnisse aus den Befragungen: Der Gesamteindruck der BesucherInnen von den Seefestspielen Mörbisch liegt seit vielen Jahren stabil auf dem hervorragenden Mittelwert von 1,4 auf der Schulnotenskala. Die Bewertung von „Mamma Mia!“ im letzten Jahr erreichte sogar einen Mittelwert von 1,3. Und das Publikum traut den Seefestspielen das Genre Musical absolut zu. 61% der befragten BesucherInnen bewerten die Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Seefestspiele mit sehr hoch, weitere 27% mit hoch ‐ im Jahr 2021 waren es noch 26% bzw. 24%. Die beiden letzten Musical‐Saisonen mit „Der König und ich“ und „Mamma Mia!“ waren offensichtlich überzeugend.

Das äußert sich auch in der Wiederbesuchsabsicht: 61% der befragten ErstbesucherInnen und 85% der StammbesucherInnen werden die Seefestspiele in den nächsten drei Jahren wieder besuchen (mit einer Wahrscheinlichkeit von 80‐100%).

Welche Art von Musicals sich die Besucher:innen in Mörbisch wünschen, ist übrigens auch eindeutig: bekannte, fröhliche Musicals mit einem Happy End – so klingen Melodien und Stimmung nach dem Besuch noch lange nach.



My Fair Lady – Das Musical

Von 11. Juli bis 17. August 2024

Premiere: 11. Juli 2024



Sonderveranstaltungen:

Die Starnacht am Neusiedler See: 31.05. & 01.06.

Zucchero: 15.07.

Die Schlagerparty: 16. & 17.07.

James Blunt: 30.07.

Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at